4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 4 июня подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Так, доллар сегодня стал дешевле на Br0,0033 и стоит Br2,0977 за $1 (на торгах 3 июня - Br2,101 за $1).
Евро подорожал на Br0,0143 до Br2,3617 за 1 евро (3 июня - Br2,3474 за 1 евро).
Курс российского рубля возрос на Br0,0066 и составляет Br3,2182 за 100 российских рублей (3 июня - Br3,2116 за 100 российских рублей).-0-
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