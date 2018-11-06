6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 6 ноября подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0026 и составляет Br2,1211 (6 ноября - Br2,1237 за $1).
Евро подорожал на Br0,0036 до Br2,4219 (6 ноября - Br2,4183 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0026 до Br3,2157 за 100 российских рублей (6 ноября - Br3,2131 за 100 российских рублей).-0-
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