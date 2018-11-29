29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль подорожали на торгах 29 ноября, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0087 и составляет Br2,1384 (28 ноября - Br2,1471 за $1).

Евро подорожал на Br0,0059 до Br2,4286 (28 ноября - Br2,4227 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0034 до Br3,2047 за 100 российских рублей (28 ноября - Br3,2013 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах