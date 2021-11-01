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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 1 ноября подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0152 до Br2,4378 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0047 - его курс составил Br2,8186 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0004 и составил Br3,4367 за 100 российских рублей.-0-
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