10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 10 января подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0037 и составляет Br2,1532 (на торгах 9 января - Br2,1569 за $1).
Евро подорожал на Br0,0133 до Br2,4851 (9 января - Br2,4718 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0018 до Br3,2148 за 100 российских рублей (9 января - Br3,2166 за 100 российских рублей).-0-
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