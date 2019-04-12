12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 12 апреля подорожал, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня не изменился - он составляет Br2,1131 за $1.
Евро подорожал на Br0,0001 до Br2,3839 за 1 евро (11 апреля - Br2,3838 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0081 до Br3,2734 за 100 российских рублей (11 апреля - Br3,2815 за 100 российских рублей).-0-
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