12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 12 апреля подорожал, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня не изменился - он составляет Br2,1131 за $1.

Евро подорожал на Br0,0001 до Br2,3839 за 1 евро (11 апреля - Br2,3838 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0081 до Br3,2734 за 100 российских рублей (11 апреля - Br3,2815 за 100 российских рублей).-0-

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