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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 12 мая подорожал, российский рубль и доллар - подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0045 до Br2,5309 за $1.
Евро стал дороже на Br0,009, его курс составил Br3,0705 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0026 и составил Br3,418 за 100 российских рублей.-0-
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