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12 мая 2021, 13:06

Евро на торгах 12 мая подорожал, российский рубль и доллар - подешевели

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Российский рубль на торгах 7 мая подорожал, евро и доллар - подешевели
Белорусский рубль на торгах 6 мая укрепился к трем основным валютам

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 12 мая подорожал, российский рубль и доллар - подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0045 до Br2,5309 за $1.

Евро стал дороже на Br0,009, его курс составил Br3,0705 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0026 и составил Br3,418 за 100 российских рублей.-0-

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