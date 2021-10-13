13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 13 октября подешевел, российский рубль и доллар подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0006, до Br2,4764 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0004 - его курс составил Br2,8614 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0026 и составил Br3,448 за 100 российских рублей.-0-

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