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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 14 октября подорожал, российский рубль и доллар подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0069, до Br2,4695 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0036 - его курс составил Br2,865 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0078 и составил Br3,4402 за 100 российских рублей.-0-
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