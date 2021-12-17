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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 17 декабря подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0019, до Br2,5321 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0027 - его курс составил Br2,8683 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составил Br3,4376 за 100 российских рублей.-0-
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