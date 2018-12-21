21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 21 декабря подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0027 и составляет Br2,1228 (20 декабря - Br2,1255 за $1).

Евро вырос на Br0,0012 до Br2,4311 (20 декабря - Br2,4299 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0381 до Br3,1182 за 100 российских рублей (20 декабря - Br3,1563 за 100 российских рублей).-0-

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