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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 22 декабря подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0022 - до Br2,5295 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0008- его курс составил Br2,8525 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0052 и составил Br3,428 за 100 российских рублей.-0-
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