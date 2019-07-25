25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 25 июля подешевел, доллар подорожал, российский рубль не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подорожал на Br0,0011 до Br2,0293 за $1 (на торгах 24 июля - Br2,0282 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0006 и составил Br2,2579 за 1 евро (24 июля - Br2,2585 за 1 евро).

Курс российского рубля не изменился и составил Br3,2129 за 100 российских рублей (24 июля - Br3,2129).-0-

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