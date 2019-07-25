25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 25 июля подешевел, доллар подорожал, российский рубль не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подорожал на Br0,0011 до Br2,0293 за $1 (на торгах 24 июля - Br2,0282 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0006 и составил Br2,2579 за 1 евро (24 июля - Br2,2585 за 1 евро).
Курс российского рубля не изменился и составил Br3,2129 за 100 российских рублей (24 июля - Br3,2129).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2579 BYN
|2.255 BYN
|2.259 BYN
|USD
|2.0293 BYN
|2.026 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2129 BYN
|3.202 BYN
|3.214 BYN