29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 29 января подешевел, российский рубль подорожал, курс доллара не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара остался на уровне Br2,1283 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0033 и стоит Br2,3421 за 1 евро (28 января - Br2,3454 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0226 и составляет Br3,4091 за 100 российских рублей (28 января - Br3,3865).-0-

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