4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 4 декабря подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0011 и составляет Br2,128 (3 декабря - Br2,1291 за $1).
Евро подорожал на Br0,0037 до Br2,4231 (3 декабря - Br2,4194 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0037 до Br3,2039 за 100 российских рублей (3 декабря - Br3,2076 за 100 российских рублей).-0-
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