Европейские эксперты дали высокую оценку белорусской системе аккредитации

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Европейской организации по аккредитации (ЕА) дали высокую оценку Национальной системе аккредитации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Оценка компетентности органа по аккредитации Беларуси (его функции возложены на Белорусский государственный центр аккредитации - БГЦА) проводилась с 11 по 15 ноября текущего года. В ней принимали участие 10 международных экспертов из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Румынии, Хорватии, Чехии.

Основной целью работы было подтверждение статуса в рамках соглашений с международными организациями в сфере аккредитации (ЕА, ILAC, IAF) о взаимном признании аккредитации в части испытаний, калибровки, сертификации продукции, услуг, персонала, систем менеджмента. Как сообщалось ранее, они были подписаны в конце октября - ноябре прошлого года. Одновременно рассматривалась возможность расширения сотрудничества по направлениям инспекционных органов, медицинских лабораторий, провайдеров проверки квалификации.

"Программа оценки была всесторонней. Эксперты проверили деятельность БГЦА на соответствие положениям основополагающих международных стандартов ILAC, IAF и ЕА, а также европейским требованиям в сфере. Особое внимание уделялось переходу на новые версии ISO/IEC 17011 - БГЦА и ISO/IEC 17025:2017 испытательными и калибровочными лабораториями республики", - отметили в пресс-службе.

Также эксперты проконтролировали работу более 10 аккредитованных субъектов, выбранных на основании метода случайной выборки. Все наблюдаемые оценки проведены на высоком уровне с точки зрения их объема и глубины.

Ожидается, что вопрос о подтверждении статуса подписанта соглашений в области аккредитации и расширении области их распространения будет рассматриваться во время очередной Генеральной ассамблеи ЕА в мае 2020 года.

"Положительное решение позволит продолжить действие указанных соглашений на равных условиях претендовать на признание результатов оценки соответствия, проводимой в Беларуси, при осуществлении международной торговли", - отметили в пресс-службе.-0-