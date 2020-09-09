Европейские эксперты приедут в Беларусь для подготовки обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские эксперты приедут в Беларусь для подготовки партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Олег Соболев, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам стресс-тестов БелАЭС в 2019 году был сформирован национальный план действий, который содержит более 20 мероприятий. В него вошли не только рекомендации Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), но и наши собственные выводы, а также предложения экологических организаций. Закономерно, что у европейских экспертов возник интерес к тому, чтобы проанализировать этот план и его выполнение. В июле этого года Беларусь официально заявила о согласии на партнерский обзор", - сказал Олег Соболев.

Европейские эксперты уже проанализировали национальный план действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС и сформулировали вопросы белорусской стороне. "Дальше пройдут технические консультации. После этого специалисты получат и проанализируют наши ответы на их вопросы. Дальше предусматривается визит в Беларусь группы европейских экспертов с посещением площадки БелАЭС. Финалом их работы станет подготовка отчета о партнерском обзоре", - отметил консультант Госатомнадзора.

Ряд мероприятий уже состоялся. В частности, во время видеоконференций европейским экспертам рассказали о сегодняшнем состоянии дел на площадке Белорусской АЭС и выполнении национального плана действий по итогам стресс-тестов. Обсуждались административные детали подготовки партнерского обзора. Уже начались технические консультации: первая из них состоялась вчера. По словам Олега Соболева, точные даты приезда экспертов и подготовки обзора пока не определены.

Стресс-тесты Белорусской АЭС проведены в 2016 году. После аварии на японской АЭС "Фукусима" изучены возможности БелАЭС противостоять экстремальным неблагоприятным природным воздействиям и их сочетанию (землетрясения, цунами, наводнения и прочее).

Партнерская проверка результатов стресс-тестов была проведена ENSREG в 2017-2018 годах. Дефицитов безопасности (несоответствий требованиям белорусских нормативных правовых актов, основанных на стандартах безопасности МАГАТЭ) не обнаружено. Эксперты ENSREG предложили рекомендации, которые касаются запасов безопасности сверх установленных нормативными документами и стандартами требований.-0-

Госатомнадзор рассказал об устойчивости БелАЭС к землетрясениям Стресс-тесты Белорусской АЭС проведены в 2016 году. После аварии на японской АЭС "Фукусима" изучены возможности БелАЭС противостоять экстремальным природным воздействиям и их сочетанию (землетрясения, цунами, наводнения и прочее).