Европейский автомобильный конгресс пройдет в Минске 7-10 октября

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшее мероприятие в области автомобильной промышленности Европы - 16-й Европейский автомобильный конгресс пройдет в Минске с 7 по 10 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского национального технического университета.
Конгресс обращает внимание на технологическую информацию и тренды, которые двигают автомобильную промышленность вперед. Мероприятие соберет свыше 300 инженеров и руководителей более чем из 30 стран Европы, Азии, Америки, Африки для обмена знаниями и формирования совместных работ в области создания экологически чистого, безопасного, современного автомобильного транспорта. Будут представлены последние инновации от компаний и университетов Европейского региона, в том числе из Германии, Франции, Италии.
Организаторами данного мероприятия являются БНТУ и Академическая автомобильная ассоциация.-0-