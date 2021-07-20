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20 июля 2021, 14:31

Европейский бизнес не заинтересован уходить из Беларуси - Евдоченко

Андрей Евдоченко. Фото из архива
Андрей Евдоченко. Фото из архива

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский бизнес не заинтересован уходить из Беларуси и отказываться от сотрудничества со страной. Такое мнение высказал журналистам посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если будут прямые торговые запреты, то ситуация может существенно усугубиться. Но тогда надо будет полностью уходить с европейского рынка. Но я не думаю, что в этом заинтересован в том числе и европейский бизнес. Наши контакты, которые мы имеем каждый день с представителям европейского бизнеса, показывают, что те, кто работал с нашей страной (а они знают уже весь наш регион и везде побывали), кто получал прибыль от этого сотрудничества, конечно, уходить из нашей страны не хотят", - сказал Андрей Евдоченко.-0-

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