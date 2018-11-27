Евросоюз уверен в успешной реализации проекта "Твининг" в Беларуси

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз уверен в успешной реализации проекта "Твининг" в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель проекта со стороны Европейского союза Мартин Динкельборг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Насколько я могу видеть, наш проект осуществляется по графику и в правильном направлении. Если его реализация продолжится теми же темпами, мы сможем его завершить к середине следующего года и отметить успех нашего первого опыта подобного взаимодействия", - сказал Мартин Динкельборг. Он поблагодарил Нацбанк за высокий уровень организации всех мероприятий, проводимых по проекту, а также отметил очень высокий уровень профессионализма сотрудников банка, глубокую заинтересованность белорусской стороны в реализации проекта.

Совместный твининг-проект, финансируемый Европейским союзом, служит платформой для взаимовыгодного диалога и выработки совместных решений, актуальных для Национального банка Беларуси и центральных банков стран ЕС. Это первый опыт сотрудничества между Беларусью и ЕС в рамках инструмента "Твининг", предполагающего обмен опытом между органами государственного управления в форме прямых контактов между их сотрудниками и специалистами. Нацбанк стал первым органом госуправления, воспользовавшимся возможностями данного инструмента после того, как он стал доступен для Беларуси в 2016 году.

Одной из наиболее важных особенностей проекта является его направленность не на одностороннюю передачу зарубежного опыта, а на выработку совместных решений общих проблем в ходе равноправного диалога между специалистами центральных банков стран ЕС и Беларуси. Многие из них приобрели особую остроту в условиях мирового финансового кризиса, который потребовал от центральных банков пересмотра многих традиционных подходов к своим функциям в соответствии с требованиями времени. В отличие от более ранних твининг-проектов с участием центральных банков, реализованных в других странах Центральной и Восточной Европы, компоненты текущего проекта касаются широкого спектра направлений деятельности центрального банка: платежные системы, финансовая стабильность, банковский надзор, защита прав потребителей финансовых услуг, управление финансовыми рисками и информационная политика. Аналогичные проекты в других странах касались более узких направлений: например, кадровой политики (Сербия) или банковского надзора (Украина).

Проект разрабатывался с опорой на многолетние связи Национального банка Беларуси с центральными банками Германии, Польши и Литвы. Эти связи приобрели новое качество: все три банка вошли в состав консорциума центральных банков, реализующих проект со стороны ЕС, а состав экспертов проекта пополнился специалистами центральных банков и финансовых регуляторов других стран Европейского союза: Эстонии, Румынии, Австрии и Франции. Всего в проекте принимает участие около 100 экспертов из стран ЕС.

Основными формами диалога служат экспертные миссии, семинары-тренинги, учебные визиты, экспертные форумы. За время реализации проекта состоялись более 30 визитов экспертных миссий, две обучающих поездки в центральные банки Германии и Польши, а также два экспертных форума. Одним из их важнейших долгосрочных результатов стало расширение сети профессиональных контактов специалистов Национального банка Беларуси и придание им постоянного и долгосрочного характера, что внесет вклад в совершенствование форм и методов работы и повышение эффективности мер реагирования на возникающие риски и угрозы.

Как сообщалось, проект "Твининг" - "Укрепление Национального банка Республики Беларусь", финансируемый Европейским союзом, будет реализовываться Нацбанком совместно с консорциумом европейских банков - Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы в 2018-2019 годах. Банки-партнеры будут делиться передовым опытом, способствовать внедрению в Беларуси современных методов и процедур деятельности центрального банка. Бюджет - 1,15 млн евро.-0-