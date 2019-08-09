Exim Finance изучает возможности инвестирования в Беларусь

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционно-финансовая группа Exim Finance изучает потенциал белорусского рынка для реализации инвестиционных проектов, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации по итогам встречи с официальным представителем компании Камилой Елшибековой.

Заместитель директора НАИП Денис Мелешкин рассказал про основные преимущества ведения бизнеса в стране, налоговые льготы преференциальных режимов, а также представил инвестиционные предложения. В обсуждении перспектив сотрудничества кроме руководства НАИП принимали участие представители БелТПП и Белэксимгаранта.

В свою очередь Камила Елшибекова отметила заинтересованность компании в осуществлении проектов в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики, туризма, обрабатывающей промышленности, строительства.

Заместитель директора НАИП пригласил руководство Exim Finance на Белорусский промышленно-инвестиционный форум, который состоится в сентябре 2019 года в Минске. По итогам встречи белорусская сторона подтвердила готовность оказать содействие компании в реализации ее инвестиционных намерений в Беларуси.

Инвестиционно-финансовая группа Exim Finance основана в 2011 году и за это время реализовала свыше 150 инвестиционных проектов. За последние три года сумма инвестиций компании превысила $250 млн. Основными секторами интереса компании являются возобновляемые источники энергии, пищевая промышленность, строительство и инфраструктура, туризм. EXIM FINANCE имеет шесть международных офисов в Европе, США, Индии, КНР, Африке и Казахстане.-0-