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01 октября 2019, 11:37

"Файнае" решение для бизнеса. Банк БелВЭБ предлагает новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса

Банк БелВЭБ – давний игрок на рынке банковского обслуживания малого и среднего бизнеса. С сентября 2019 года он кардинально изменил подходы к финансированию МСБ и внедрил новую прорывную линейку кредитов. О планах развития и о том, как банк рассчитывает усилить свои позиции на рынке, рассказал директор департамента малого и среднего бизнеса Виктор Шалак.

– Виктор Владимирович, Банк БелВЭБ заявил о намерениях выйти в лидеры по обслуживанию малого и среднего бизнеса. Как долго вызревало решение полностью изменить подходы к работе с МСБ?

– Все происходило одновременно с разработкой новой стратегии развития банка на 2019–2021 годы, которая определила малый и средний бизнес приоритетным направлением развития банка. В начале этого года был создан профильный департамент, затем был сформирован институт персональных клиентских менеджеров, значительно упрощен доступ к банковским продуктам и услугам, улучшена поддержка через контакт-центр, активное развитие получила партнерская сеть банка. Сегодня Банк БелВЭБ трансформирует свои отделения в современные технологичные офисы, развивает дистанционные каналы обслуживания, обеспечивая тем самым доступ представителям бизнеса к банковским услугам в режиме 24/7.

Изменяется бизнес-климат и финансовое положение предпринимателей, ускоряется в целом ритм активности предприятий – изменяются и наши подходы к банковскому обслуживанию предпринимателей. Поэтому первоочередную задачу мы видим в значительном упрощении доступа к банковским продуктам и услугам, в том числе кредитам.

– Почему решили кардинально изменить подходы к кредитованию?

– Потому что нам важно обеспечить комфорт для клиентов на всех стадиях взаимодействия, начиная от первого обращения в банк за кредитом и заканчивая сложными сделками на индивидуальных условиях. Ведь кредитная поддержка – одна из ключевых потребностей предприятий МСБ.

Активно общаясь с клиентами, внимательно выслушивая их потребности и замечания, мы решили максимально упростить и ускорить процесс предоставления кредитов и сегодня активно работаем с линейкой экспресс-продуктов: это 3 стандартных и 2 партнерских продукта. Время от подачи заявки до выдачи кредита занимает в среднем 3 дня.

К слову, ранее овердрафты предоставлялись только клиентам банка и только в белорусских рублях – сегодня это продукт доступен и не клиентам банка, и, что более важно, в иностранной валюте. Такая возможность, несомненно, будет оценена многими клиентами, в частности из отрасли международных автомобильных перевозок.

– Достаточно ли 3 стандартных микрокредита для охвата всех категорий МСБ?

– Оптимизируя кредитную линейку мы в первую очередь исходили из основных потребностей представителей малого и среднего бизнеса: оперативно и в удобном формате получить поддержку оборотного капитала, а также профинансировать инвестиции в упрощенном режиме без громоздких бизнес-планов и дополнительных обоснований.

Мы кредитуем клиентов сегмента среднего и малого бизнеса на одинаковых условиях с разницей только в максимальном размере кредитного лимита. Новые правила применяем уже несколько недель, и практика показала, что эти суммы соответствуют заявкам клиентов из этих сегментов.

Например, кредит "ФАЙНЫЯ ГРОШЫ" мы предоставляем на финансирование текущей деятельности, в том числе на рефинансирование кредитов. При этом в зависимости от сегмента (ИП, "малый" либо "средний") суммы от 2 до 15 тыс. базовых величин мы выдаем без залога! Возможно оформление и без поручительства. Это очень востребованный продукт.

Кредитом "ФАЙНЫ АВЕРДРАФТ" пользуются клиенты для покрытия дебетового сальдо по текущему счету. Его можно оформить также без поручительства.

Финансирование приобретения транспортных средств, оборудования, недвижимого имущества проводится по программе "ФАЙНЫ ІНВЕСТ". Здесь в качестве обеспечения мы принимаем приобретаемое имущество, то есть максимально идем навстречу клиентам и не заставляем искать другие варианты залога.

Удобным, и что не менее важно, выгодным инструментом поддержки являются партнерские программы финансирования.

– Большой интерес к партнерским программам?

- Выгода для партнера (продавца) очевидна:

- стимулирование продаж;

- повышение оборачиваемости средств;

- снижение дебиторской задолженности и улучшение финансовой отчетности.

Выгода для покупателя – возможность приобретения, при недостаточности денежных средств, необходимых товаров (оплаты услуг, работ) за счет кредита, выданного под льготную процентную ставку.

– Как это работает?

– Организация-партнер подает анкету в банк и после положительной проверки заключает с нами соглашение. Далее партнер рекомендует своим покупателям воспользоваться нашим кредитом "ФАЙНЫ ПАРТНЁР" под ставку 0,0001% годовых на приобретение товаров или услуг. Покупатель обращается в банк за получением кредита и предоставляет необходимый пакет документов. Банк рассматривает заявку и при положительном решении заключает кредитный договор с покупателем и предоставляет финансирование, перечисляя деньги на счет партнерской организации. Покупателю остается только забрать товар и в дальнейшем погасить кредит банку.

Рассрочка предоставляется на длительный срок – до 36 месяцев и может быть оформлена в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях.

– Здесь также возможен экспресс-подход к рассмотрению документов?

– Да. Простой пакет документов, срок рассмотрения – 3 дня, возможность оформления без залога.

– Программа "ФАЙНЫ ПАРТНЁР+" чем отличается?

– Здесь сумма финансирования не ограничена, однако при заявке свыше 15 тыс. базовых величин потребуется залог. Рассмотрение осуществляется также в упрощенном формате.

– Как вы думаете, в Банк БелВЭБ предприниматели идут именно за выгодными ставками? Как привлечь клиента, живущего на несколько банков?

– Никакого секретного "ингредиента". К нам приходят за выгодными условиями, понятными продуктами и технологичным сервисом. Простые кредитные продукты обеспечивают клиентам деньги ко времени, с ростом бизнеса требуются индивидуальные решения. Все эти сервисы клиенты получают и ценят в ОАО "Банк БелВЭБ".

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