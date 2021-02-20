Фармацевтические инспекции в ЕАЭС разрешено проводить дистанционно

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На правовом портале Евразийского экономического союза опубликовано решение Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в правила проведения фармацевтических инспекций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Решение устанавливает возможность проведения инспекций на соответствие производителей лекарственных препаратов требованиям GMP союза в дистанционном режиме с использованием средств видео- и аудио-присутствия инспекторов, без выезда инспекционной группы на площадку, - пояснили в ЕЭК. - Решение распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и позволяет тем самым не прерывать процедуры фармацевтического инспектирования в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением в мире новой коронавирусной инфекции".

Введение дистанционных инспекций является важным шагом в области внедрения телекоммуникационных технологий в контрольно-надзорную сферу работы уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС, оптимизации затрат на осуществление инспекционной деятельности фармацевтических инспекторатов и фармацевтических производителей.

Требования GMP ЕАЭС гармонизированы с аналогичными требованиями ЕС и предполагают обеспечение стабильного производства фармацевтической продукции (фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов) в рамках заданных параметров их качества в промышленных масштабах. Подтверждение соответствия производства требованиям GMP является одним из обязательных условий для выхода фармацевтического производителя на рынок ЕАЭС.-0-