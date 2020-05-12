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12 мая 2020, 10:32

Фармотрасль в условиях COVID-19: безусловный приоритет - внутренний рынок

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси достаточно лекарств, которые могут применяться для оказания медицинской помощи пациентов с COVID-19. Эти потребности во многом обеспечивает отечественная фармацевтическая промышленность. Предприятиям отрасли сегодня приходится нелегко: в условиях, когда многие страны запретили экспорт лекарственной продукции и средств защиты, важно обеспечить бесперебойные поставки препаратов в больницы и аптеки. Как удается справляться с этой задачей, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич.

- Сергей Анатольевич, удалось ли закрыть возросшую потребность внутреннего рынка в противовирусных, а также других препаратах, необходимых при COVID-19? Какие оказались наиболее востребованными?

- Минздрав своевременно сформировал перечень лекарственных средств, которые наиболее востребованы при лечении пациентов в этот эпидемический период. Речь идет о препаратах, применяемых в стационарах, в том числе в интенсивной терапии. В перечне 162 позиции, которые производят белорусские фармацевтические предприятия. В основном это антибиотики, препараты для лечения заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых болезней, используемые в борьбе с COVID-19, пневмониями и др. Сегодня наши основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить потребность здравоохранения именно в этих лекарственных средствах.

Конечно, объемы производства и поставок таких препаратов существенно возросли. Мы ежедневно отслеживаем отгрузки этой продукции. С участием Минздрава и предприятий системы "Фармация" сформированы графики, и мы их придерживаемся.

Приведу пару примеров. По 76 наименованиям с начала года мы поставили здравоохранению лекарственных средств в объеме, который превышает полугодовую потребность, по 20 - в объеме более годовой потребности. Готовы продолжать нарабатывать лекарственную продукцию и поставлять ее до тех пор, пока в этом будет потребность.

- В перечне наиболее востребованных препаратов, как я полагаю, в основном дженерики?

- Да, но для эффективного лечебного процесса не имеет принципиального значения, оригинальный это препарат или дженерик. Если лекарственное средство востребовано на рынке, необходимо здравоохранению, а его выпуск экономически целесообразен, естественно, мы им занимаемся. В этом вопросе мы максимально прагматичны: средства направляем туда, где точно знаем, что будет результат.

- Видя ажиотажный, часто неоправданный спрос населения на некоторые лекарства, который наблюдался еще пару недель назад, можно было бы увеличить их стоимость и тем самым доходы предприятий. Почему не пошли по этому пути?

- Насчет того, чтобы "заработать", отмечу, что ситуация сложилась как раз немного обратная. Индекс отпускных цен отечественных производителей лекарственных средств за январь-март составил 98,2%. То есть к соответствующему периоду прошлого года цены даже немного снизились. Однако нельзя однозначно сказать, что это позитивная ситуация. С одной стороны, для потребителей это выгодно. Вместе с тем надо понимать: чтобы обеспечить производство продукта, предприятие должно получить оборотные средства, позволяющие возместить рост затрат.

Для производства наших лекарственных средств мы используем в основном импортные субстанции. Уже в прошлом году во всем мире наблюдался активный рост цен на субстанции, которые производятся в Китае, Индии. По некоторым позициям цены выросли даже в три раза. В этом году с учетом эпидемической ситуации рост продолжился. В Китае, который является основным производителем фармацевтических субстанций, некоторое время не работали предприятия, и сегодня они предлагают свою продукцию уже по другим, более высоким ценам.

В связи с этим мы не исключаем небольшой рост отпускных цен, чтобы компенсировать рост затрат. В любом случае это не сильно отразится на потребителях: в портфеле лекарственных средств, которые мы производим, примерно 40% - стоимостью меньше $1 за упаковку. При этом, по данным маркетинговых исследований, в среднем по рынку белорусские лекарства дешевле аналогичных импортных в среднем в 3 раза в рознице и в 12 раз в госпитальном секторе.

Фармпромышленность сегодня работает в очень напряженном режиме. Мы должны наработать очень большие объемы. При этом важны и социальная функция (доступность лекарственных средств), и экономическая эффективность работы предприятий. В общем задача не из легких.

- Возникали ли проблемы с поставкой сырья и готовой продукции в связи с закрытием границ многими странами?

- Сложности с поставкой фармсубстанций, конечно, имеются, но ситуация контролируемая, мы ее отслеживаем по каждому наименованию. Есть определенные задержки, но в целом нам удается обеспечивать доставку необходимого сырья.

Закрытие границ повлияло также на поставку белорусских лекарственных средств за рубеж. Объемы экспорта несколько упали, потому что в некоторых странах-партнерах, где закрыты границы и введен карантин, покупатели оказались не готовы принимать продукцию. Но, тем не менее, за январь-март мы реализовали на экспорт лекарственных средств более чем на $35 млн. В то же время с учетом возросшей потребности внутри страны ряд препаратов, которые ранее произвели на экспорт, переориентировали на внутренний рынок и реализуем в иностранной упаковке. Подчеркну: в первую очередь мы должны максимально обеспечить потребность отечественного здравоохранения.

Фармпромышленность у нас развивается не один десяток лет, по многим позициям мы обеспечиваем страну в полном объеме самостоятельно. За последнее десятилетие в отрасли реализовано более 30 инвестпроектов, в том числе с государственной поддержкой. В последние годы государство действительно активно работало над развитием фармотрасли.

- Все чаще для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в мире применяют, в частности, комбинацию "Хлорохина" с "Азитромицином". Есть ли собственное производство этих препаратов?

- "Азитромицин" выпускают и на Борисовском заводе медицинских препаратов, и на "Белмедпрепаратах" в Минске. Производство этого препарата в капсулах и таблетках существует в стране уже не один год. Более того, как только начала развиваться ситуация с коронавирусом, "Белмедпрепараты" быстро сориентировались, и сегодня на завершающей стадии находится регистрация "Азитромицина" в форме порошка для приготовления инфузионного раствора, который применяется в больницах в интенсивной терапии.

- А что касается "Хлорохина", его завозят из-за границы? Не планируете ли его освоение?

- Таких планов пока нет, объяснение этому очень простое. Ранее препарат применялся достаточно узко. Перед освоением нового продукта мы проводим маркетинговые исследования. Объем потребности прошлого года по этому препарату составил около $16 тыс. Понятно, что затраты на его освоение, даже если речь идет о продукции in bulk (в этом случае предприятие занимается фасовкой, конечной упаковкой и маркировкой. - Прим. БЕЛТА), будут гораздо выше. То есть на данный момент закупать выгоднее, чем организовать производство.

Если мы увидим, что препарат окажется востребован в больших объемах на перспективу, здравоохранение будет нуждаться в нем, мы будем стараться освоить и его.

- В разных точках земного шара то и дело заявляют об успешных испытаниях лекарств от коронавируса. Отслеживаете ли вы такую информацию? Когда, на ваш взгляд, может появиться эффективное специфическое лекарство против COVID-19?

- Мы отслеживаем такую информацию, но надо понимать, что это лишь исследования. На самом деле пока рано говорить, что достигнут какой-то гарантированный успех. Нужны соответствующие клинические исследования, а на это требуется время. Поэтому в этом вопросе мы будем ориентироваться в первую очередь на мнение нашего Министерства здравоохранения.

В заключение хочу отметить, что сегодня фармпромышленность работает в напряженном режиме. Мы понимаем всю ответственность нашей работы, поэтому принимаем все возможные меры, чтобы максимально обеспечивать потребности здравоохранения.

БЕЛТА.-0-

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