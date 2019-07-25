Фермерские хозяйства производят чуть более 2% сельхозпродукции в Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крестьянские (фермерские) хозяйства производят чуть более 2% сельскохозяйственной продукции в Беларуси, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления государственной собственности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Елена Цыкунова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Крестьянские (фермерские) хозяйства Беларуси в текущих ценах за 2018 год выпустили сельскохозяйственной продукции на Br414 млн. Всего они производят чуть более 2% от общего объема сельхозпродукции в стране. Фермерские хозяйства располагают 194 тыс. га сельхозугодий. В среднем на одно хозяйство приходится 72 га земли, в то время как в 2011 году было 54 га", - сказала Елена Цыкунова.

Заведующий сектором информационного обеспечения Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси Николай Артюшевский обратил внимание на то, что фермерские хозяйства занимают те ниши, которые не востребованы крупными сельхозпроизводителями. Например, они производят почти 20% овощей от общего объема по стране. Фермерские хозяйства наряду с личными подсобными являются основными производителями такой продукции, как козье молоко, нетрадиционные виды мяса (конина, крольчатина, баранина, индейка). Также они активно производят продукцию пчеловодства, занимают значительное место в производстве семян, выращивании рассады, оказывают услуги в сфере агроэкотуризма.

Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка. Основные мероприятия по поддержке и созданию условий для их развития определены подпрограммой 10 Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. "Сегодня крестьянские (фермерские) хозяйства по заявительному принципу имеют возможность получить денежные средства из республиканского бюджета на мероприятия по установлению границ земельных участков. На конкурсной основе они могут поучаствовать в мероприятиях по первичному обустройству хозяйств - это мелиорация земель, строительство дорог и линий электропередачи. Также такие хозяйства могут поучаствовать в мероприятиях, финансируемых республиканским бюджетом, по посадке плодово-ягодных культур, развитию племенного дела в животноводстве", - отметила представитель Минсельхозпрода.

Кроме того, фермерским хозяйствам в Беларуси предоставлен особый режим налогообложения в соответствии с законодательством. В течение трех лет со дня государственной регистрации они освобождаются от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от деятельности, не связанной с сельскохозяйственным производством. За фермерскими хозяйствами также сохраняется право перейти на уплату единого налога для производителей сельхозпродукции в соответствии с Налоговым кодексом. "Кроме того, им предоставлено право на применение упрощенной системы бухгалтерского учета и отчетности. Этим может воспользоваться крестьянское хозяйство с численностью не более 15 человек и выручкой за год, не превышающей 110 тыс. базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5), - добавила Елена Цыкунова. - Также крестьянские (фермерские) хозяйства имеют возможность поучаствовать в программах для субъектов малого предпринимательства".

Генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц отметил, что фонд активно работает с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, предоставляет им финансовую поддержку по госпрограмме поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси. "Мы предоставляем финансовые займы в белорусских рублях под достаточно небольшую ставку - 7% годовых. Ее может получить субъект хозяйствования частной формы собственности, который реализует инвестиционный проект по расширению производства, увеличению экспортной составляющей, созданию рабочих мест. Новый инструмент, который мы запустили недавно, - это выдача гарантий. Уже подписали соглашение с четырьмя банками и начали выдачу поручительств (гарантий). Предполагаем, что это будет особенно востребовано субъектами хозяйствования в сельской местности и малых городах", - рассказал он.-0-