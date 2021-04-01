Филиал ММЗ в Столбцах наращивает объемы литейного производства

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал Минского моторного завода в Столбцах наращивает объемы литейного производства, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

"Производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья на филиале ММЗ в Столбцах планомерно и неуклонно наращивает объемы выпуска отливок, - отметили в пресс-службе. - Производственные мощности литейки избавили от необходимости дорогостоящих закупок и уже позволяют выполнять заказы сторонних организаций".

На участке центробежного литья в 2020 году было выпущено более 180 тыс. гильз блока цилиндров общим весом почти 1,7 тыс. т. Максимальная мощность участка - 8 тыс. т литья в год.

Завод ведет постоянную работу по полной его загрузке, а также переговоры с иностранными компаниями по размещению заказов. "Потребности головного предприятия достигнутый к настоящему моменту объем выпуска удовлетворяет полностью", - подчеркнули в ММЗ.

Участок по производству отливок малых серий по ХТС-процессу был официально введен в действие в начале 2020 года. Работа пошла активно, и до конца года было выпущено почти 140 т отливок из серого чугуна. Проектная мощность участка рассчитана на 10 тыс. т жидкого чугуна в год.

На новом литейном производстве уже освоено изготовление 38 наименований отливок: картер маховика, маховик, шкив, стойка оси коромысел, коллектор, воздуходувка и др. "Самые актуальные текущие проекты - освоение отливок для последних разработок, малолитражных двигателей: головка блока цилиндров двигателя MMZ-3LD и блок цилиндров двигателя MMZ-4DTI", - добавили в пресс-службе.

Расширение номенклатуры отливок происходит и по другим позициям. На 2021 год запланировано освоение отливок блока цилиндров двигателей MMZ-3LD, Д-240 и Д-263, головки блока двигателя MMZ-4DTI.

Внимание уделяется не только количественным показателям. Для повышения качества поверхности отливок головки блока цилиндров приобретена дробеструйная камера, предназначенная для очистки внутренних каналов.

В нынешнем году темпы нового литейного производства в Столбцах продолжают расти. В марте изготовлено 14 наименований отливок, общий вес изготовленной продукции составил более 167 т на участке центробежного литья и более 45 т на участке по изготовлению отливок по ХТС-процессу.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-