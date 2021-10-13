Филиал торгового дома Минского моторного завода открылся в Тюмени

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тюмени состоялось торжественное открытие филиала торгового дома "Минский моторный завод", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

"Теперь минские двигатели получат более широкую известность и масштабную применяемость в западносибирском регионе Российской Федерации. До настоящего времени значительных контрактов в этом регионе у ММЗ не было", - подчеркнули в пресс-службе.

В Тюмени успешно функционирует сервисный центр Минского моторного завода. Это стало определяющим фактором для расширения присутствия белорусского производителя в данном рыночном сегменте. Теперь продажи продукции и ее сервисное обслуживание будут проводиться в одном месте.

На открытии филиала ТД "ММЗ" присутствовали представители посольства Беларуси в Тюменской области, администрации области, а также руководители многих предприятий западносибирского региона России.

"Представители Минского моторного завода, побывавшие на открытии, провели переговоры с потенциальными потребителями продукции. Намечены пути развития и перспективного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-