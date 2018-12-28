Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
28 декабря 2018, Пт
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4456
USD 2.1495
RUB 3.1141
Главное
Александр Лукашенко "Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Президент
Шейман: детям-сиротам легче адаптироваться, чувствуя заботу взрослых
Регионы
Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Политика
"Своего жилья у нас нет!" 80-я квартира от "Евроопт" из рук Михаила Боярского досталась кассиру из Орши
Общество
На вооружение зенитного ракетного полка в Островце поступили "Торы"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз более 20 т горчицы
10:34 Происшествия
Елена Малышева показала семейные фото
10:30 Калейдоскоп
В Бресте вынесли приговор похитителям арматуры с завода
10:21 Происшествия
Беларусь отправит гуманитарную помощь в Сирию
10:17 Общество
Нарушения использования земель в охранной зоне нефтепровода выявлены в Гомельском районе
10:10 Регионы
Автомобиль сбил учащегося колледжа на переходе в Бресте
10:10 Происшествия
ФОТОФАКТ: Качели над обрывом в Китае
10:10 Калейдоскоп
Финансирование госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" до 2020 года увеличили на 5,4%
10:07 Экономика
Нацбанк выпускает памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі"
09:31 Экономика
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
09:01 В мире
Автопарк Могилевской областной больницы пополнился двумя реанимобилями
08:31 Регионы
Брестский вуз принят в Ассоциацию технических университетов
08:18 Регионы
Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске
08:08 Технологии
В Городке открывается резиденция Снегурочки
07:57 Регионы
Турция с 1 января вводит для туристов налог на безопасность
07:43 В мире
Юных исследователей, спортсменов и музыкантов наградят на губернаторской елке в Гомеле
07:39 Регионы
Акция "В Новый год - с "Белой Русью" соберет в Гомеле около 500 детей
07:27 Регионы
Картина дня: Президент принял участие в акции "Наши дети", план работы правительства и погода на Новый год
07:00 Общество
В Копенгагене произошла стрельба
00:31 В мире
Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде
00:19 В мире
Все новости
Темы
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Новый год Новый год
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Финансирование госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" до 2020 года увеличили на 5,4%

Экономика 28.12.2018 | 10:07
Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем средств, запланированных на реализацию государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" в 2016-2020 годах, увеличен на 5,4%. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 21 декабря 2018 года №927, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Объемы и источники финансирования государственной программы подлежат ежегодному уточнению. Согласно постановлению объем средств увеличен на 5,4% до Br10 млрд 503,1 млн.

Совмин также установил, что строительство распределительных электросетей 0,4-10 кВ на территории сельских населенных пунктов, подводящих магистральных газопроводов к этим пунктам, электросетевых объектов для обеспечения электроснабжения котельных организаций, входящих в систему ЖКХ, ведется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели для Минэнерго, и других источников.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
жилье
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4456 BYN 2.46 BYN 2.47 BYN
USD
2.1495 BYN 2.153 BYN 2.159 BYN
RUB
3.1141 BYN 3.085 BYN 3.114 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Все видео

Фотоновости

На МТЗ прошел новогодний концерт
Все фото

Инфографика

Столичный транспорт в новогоднюю ночь В новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Минске будет работать до 5.00.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Таможенники с 1 января в некоторых пунктах пропуска Беларуси будут осуществлять пограничный контроль
Число принадлежащих Беларуси акций БНБК в 2019-2020 годах составит не менее 25% плюс одна
Политика
Фото из архива Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Посол Беларуси вручил копии верительных грамот вице-премьеру Сирии
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
Происшествия
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома Автомобиль сбил учащегося колледжа на переходе в Бресте
Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз более 20 т горчицы
В Бресте вынесли приговор похитителям арматуры с завода
Общество
Фото из архива Обновлен перечень противопоказаний к управлению авто: беременные могут садиться за руль и после 30-й недели
Беларусь отправит гуманитарную помощь в Сирию
Картина дня: Президент принял участие в акции "Наши дети", план работы правительства и погода на Новый год
Регионы
Во время пресс-конференции Систему управления автопотоками в Минске распространят на второе транспортное кольцо
Афиша выходного дня: гала-концерт в Большом театре, новогодние гулянья и парк ледяных фигур
Нарушения использования земель в охранной зоне нефтепровода выявлены в Гомельском районе
Спорт
Фото из архива ХК "Юность" Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Юность" в чемпионате Беларуси
Двенадцать команд поборются за приз XV Рождественского турнира среди любителей хоккея
Определились все участники решающего этапа Кубка Беларуси по гандболу
Технологии
Фото из архива Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске
Число преступлений в сфере высоких технологий в Минске выросло за январь-ноябрь почти на 43%
Ракета "Союз-2.1а" запущена с космодрома Восточный
Культура
Фото из архива На юбилейный бал в Большой театр приглашает Призрак оперы
В кинотеатрах Минска вводят билетные терминалы самообслуживания
Арт-объекты на основе куба-квадрата представили школьники на выставке в Витебске
В мире
Фото fakty.com.ua Президентская избирательная кампания в Украине стартует 31 декабря
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Турция с 1 января вводит для туристов налог на безопасность
Калейдоскоп
Фото Chinanews.com ФОТОФАКТ: Качели над обрывом в Китае
Елена Малышева показала семейные фото
Помолодевшая Елена Степаненко удивила внешним видом
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия