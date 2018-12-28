Финансирование госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" до 2020 года увеличили на 5,4%

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем средств, запланированных на реализацию государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" в 2016-2020 годах, увеличен на 5,4%. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 21 декабря 2018 года №927, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Объемы и источники финансирования государственной программы подлежат ежегодному уточнению. Согласно постановлению объем средств увеличен на 5,4% до Br10 млрд 503,1 млн.

Совмин также установил, что строительство распределительных электросетей 0,4-10 кВ на территории сельских населенных пунктов, подводящих магистральных газопроводов к этим пунктам, электросетевых объектов для обеспечения электроснабжения котельных организаций, входящих в систему ЖКХ, ведется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели для Минэнерго, и других источников.-0-