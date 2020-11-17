Финансирование госпрограммы развития фармпромышленности увеличено на 1,9%

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование государственной программы развития фармацевтической промышленности Беларуси на 2016-2020 годы увеличено на 1,9%. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 12 ноября 2020 года №640, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Общий размер расходов на ее реализацию составит Br19 587 044,7 (ранее - Br19 226 061,64). Из них Br6 147 94,22 - средства республиканского бюджета (ранее - Br6 210 451,22); Br364 842,98 - средства республиканского централизованного инновационного фонда (ранее - Br500 257), Br13 074 607,5 - собственные средства исполнителя (ранее - Br12 515 353,42).

Постановление вступает в силу с 18 ноября.-0-