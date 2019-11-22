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22 ноября 2019, 11:53

"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": безопасность данных банковских платежных карточек

Новости темы "Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк""
"Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанком: как защитить денежные средства на карточке
Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись

О безопасности данных банковских платежных карточек расскажет Вадим Козлов, директор КартЦентра ОАО "Белинвестбанк".

Начнем с азов. Что же подразумевается под словосочетанием "данные банковской платежной карточки", или "реквизиты"?

К ним относятся:

  • фамилия и имя держателя карточки;

  • 16-значный номер карточки, напечатанный на лицевой стороне;

  • срок действия карточки;

  • код CVC2 (CVV2) на оборотной стороне карточки.

Никогда не следует разглашать посторонним следующую информацию:

  • PIN-код карточки;

  • пароль 3D-Secure – он приходит на номер мобильного телефона при совершении оплаты в сети Интернет;

  • логин и пароль учетной записи в системе "Интернет-банкинг" и мобильном приложении.

Для того чтобы обезопасить себя при использовании банковской карточки, достаточно следовать простой инструкции.

  • При расчетах в торговых точках, кафе или ресторанах не выпускайте свою карточку из виду. Для проведения оплаты попросите совершить транзакцию в вашем присутствии.

  • Никогда не оставляйте карточку без присмотра и не передавайте ее третьим лицам, в том числе родственникам. Пользоваться карточкой имеет право только то лицо, чье имя, фамилия указаны на платежном инструменте.

  • Храните PIN-код в недоступном месте. Не записывайте его на самой карточке и не храните вместе с ней.

  • Никому не сообщайте полные реквизиты карточки. Для того чтобы отправителю произвести перевод денежных средств на вашу карточку, достаточно знать ее 16-значный номер и в некоторых случаях срок действия.

Расчеты в Интернете

Если вы любитель виртуального шопинга, то вам стоит задуматься о дополнительной безопасности денежных средств.

Для оплаты в сети Интернет рекомендуем завести виртуальную карточку Белинвестбанка Visa VR. При покупке каких-либо товаров или заказе услуг вы пополняете ее только на необходимую сумму и производите оплату. Если вдруг сайт окажется неблагонадежным либо реквизиты виртуальной карточки станут доступны мошенникам, то они не смогут снять с нее больше той суммы, которая находится на остатке.

В Белинвестбанке вы можете выпустить виртуальную карточку в нескольких валютах – белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли. Оставить заявку на выпуск карточки можно в интернет-банкинге или Мобильном приложении. Первая карточка в любой валюте выпускается бесплатно.

Важный момент: не предоставляйте данные банковской платежной карточки, даже если вам позвонили и, представляясь сотрудником банка, попросили предоставить данную информацию. Знайте – это мошенники!

В случае, если вы потеряли карточку или ваши личные данные стали доступны третьим лицам, обратитесь в контакт-центр банка по короткому номеру 146 – специалисты помогут оперативно заблокировать карточку, а ваши денежные средства останутся в сохранности. Еще один вариант – сделать это самостоятельно в вашем интернет-банкинге или мобильном приложении.

ОАО "Белинвестбанк" – мы стремимся сделать жизнь своих клиентов удобнее, мобильнее, проще!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС – по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

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