"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати"

Кроме мобильного приложения и интернет-банкинга, ОАО "Белинвестбанк" предлагает своим пользователям альтернативный вариант для расчетов - платежный сервис "Оплати". Этот сервис постоянно совершенствуется, чтобы стать для вас незаменимым помощником в мире финансов.

Расчеты, денежные переводы, карты лояльности, визитные карты и мессенджер - все эти возможности предоставляет новый мобильный сервис "Оплати".

Помимо всего прочего, он позволяет создавать групповой кошелек и собирать деньги на общие цели. Это очень удобно и просто, вы можете убедиться сами.

Дни рождения, оплата секции, которую посещает ваш ребенок, сбор средств на крупную покупку для дома или поездку - теперь это просто и очень быстро вместе с сервисом "Оплати"!

В "Оплати" мы не только совершаем платежи, но и общаемся, как в традиционном мессенджере. Поэтому вы можете сначала обсудить с коллегам или друзьями сбор средств к определенному случаю, а затем аккумулировать их в одном кошельке. Сервис "Оплати" позволяет сделать все это за несколько минут любому количеству участников. При этом находиться они могут где угодно.

Как создать групповой кошелек?

Войдите в приложение "Оплати". Во вкладке "Платежи" находится кнопка "Собрать деньги".

В приложении из списка контактов выберите тех людей, которые будут участвовать в сборе средств.

Определите цель, например, "Подарок Марии", и назовите так общий кошелек. Вы легко узнаете его еще и по цвету - он ярко оранжевый.

При создании кошелька можете определить условия сбора денежных средств. Например, четко прописать сумму, которую должен перевести каждый участник.

Вам будет доступна история пополнения кошелька, имеющаяся сумма и та, которую необходимо собрать в итоге.

С помощью кошелька рассчитайтесь за подарок. Если же решили подарить деньги, просто переведите их прямо в "Оплати" имениннику или на карту Белинвестбанка, чтобы после снять наличные и подарить их в традиционном конверте.

Когда кошелек вам больше не нужен, удалите его. Обратите внимание, что удаление происходит только в том случае, если в электронном кошельке нет средств.

Вы еще не установили "Оплати"? Сделайте это прямо сейчас и пользуйтесь новым платежным сервисом с удовольствием!

ОАО "Белинвестбанк" - мы стремимся сделать жизнь своих клиентов удобнее, мобильнее, проще!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам 146 или +375 17 239-02-39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС - по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

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