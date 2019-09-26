"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильное приложение "О!плати" − приятные инновации

Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк"

В прошлом выпуске "Финансовой азбуки" ОАО "Белинвестбанк" представил своим нынешним и будущим клиентам новое инновационное мобильное приложение "О!плати". Этот бесплатный мобильный платежный сервис разработан банком совместно с ООО "Лайт Вел Организейшн". Сервис умеет мгновенно оплачивать товары, продукты и услуги в организациях торговли и сервиса, может совершать платежи через систему ЕРИП, осуществлять расчеты в сети Интернет. Сегодня мы расскажем о некоторых других приятных и удобных возможностях сервиса подробнее.

Платежи в чате во время обычной переписки

Одним из самых необычных и популярных функционалов сервиса являются платежи в чате. Чатов у нас бывает много, ведь переписку современный человек ведет с друзьями, родными и близкими, с коллегами по работе. "О!плати" позволяет не только общаться с адресатами посредством переписки, но и попросить их, в случае необходимости, прислать вам денег. Точно так же и вы можете перевести деньги вашим респондентам. Осуществляются эти действия всего лишь с помощью двух кнопок: "Запросить" и "Отправить". Операции происходят практически мгновенно. И не волнуйтесь − история ваших переводов отображается в интерфейсе приложения, вы никогда не забудете, кто должен вам и кому должны вы.

Создание визиток и обмен ими

С помощью "О!плати" вы прямо внутри сервиса можете создать свою собственную визитную карточку с подробной информацией: фамилия, имя и отчество, контактные телефоны, адрес электронной почты и так далее. При необходимости визитка легко редактируется. Для того чтобы обменяться визитными карточками, необходимо всего лишь отсканировать персональный QR-код карточки на мобильный телефон респондента. И информация о вас окажется в адресной книге вашего партнера или друга.

Кошельки

Как только клиент попадает в мобильное приложение, у него открывается основной кошелек. Вообще кошельков может быть столько, сколько вам необходимо. Основной всегда будет синего цвета, остальные – зеленого. Сервис позволяет присваивать индивидуальные названия вашим кошелькам. Для удобства работы в новом сервисе все самые популярные платежи, например, оплата за услуги мобильной и стационарной связи, за интернет-услуги, сгруппированы в верхней части экрана телефона. Платежный сервис "О!плати" можно подключить сразу к нескольким телефонам. Это очень удобно для тех, у кого два телефона с операционными системами iOS и Android.

Таким образом, вся работа в новом сервисе осуществляется на четырех страницах. Их иконки размещены внизу экрана: "Главная", "Платежи", "Чаты" и "Кошельки".

Все просто и удобно!

Другие полезные лайфхаки о бесплатном мобильном платежном сервисе от ОАО "Беливестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду в раздел "Финансовая азбука" на сайте www.belta.by .

В случае необходимости получения любой оперативной информации о деятельности ОАО "Белинвестбанк" вы можете позвонить по телефонам 146 или (017) 239-02-39. Звонок с мобильного телефона (life:), A1, МТС) − по тарифам операторов связи.

Сайт ОАО "Белинвестбанк" − www.belinvestbank.by

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