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12 декабря 2019, 12:39

"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": обмен валют в устройствах с функцией Cash-in

Новости темы "Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк""
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in
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В рамках проекта "Финансовая азбука" мы продолжаем изучать возможности устройств с функцией Cash-in вместе с директором департамента казначейских операций ОАО "Белинвестбанк" Юлией Костеневич.

Устройства с функцией Cash-in – это банкоматы и инфокиоски с дополнительной функцией взноса денежных средств. Как пополнить свою карточку без очередей и привязки к работе отделения банка мы рассказали в одном из предыдущих выпусков "Финансовой азбуки". Сегодня же расскажем о том, как быстро и, главное, выгодно обменять валюту в устройствах с функцией Cash-in. Это особенно актуально в преддверии больших праздников, когда в пунктах обмена валют традиционные очереди.

Все, что потребуется, – карточка Белинвестбанка и сумма денежных средств, которую вы хотите обменять.

В устройствах Белинвестбанка можно совершить обмен трех основных валют: белорусские рубли, доллары США и евро. Минимальный размер денежных средств при пополнении – 5 белорусских рублей, 5 долларов США и 5 евро.

Как произвести обмен долларов США на белорусские рубли в банкоматах с функцией Cash-in?

1. Вставляем в устройство банковскую карточку и вводим ПИН-код.

2. В появившемся меню на экране выбираем нужную нам операцию – "Взнос наличных". Устройство предложит вам выбрать валюту, в которой необходимо произвести пополнение. Это могут быть белорусские рубли, доллары США и евро.

3. Вносим в отсек для приема денежных средств необходимую сумму в долларах США. Устройство пересчитает купюры и выведет на экран внесенную сумму, а после предложит выбрать дальнейшее действие.

4. Для того чтобы завершить операцию, необходимо произвести зачисление денежных средств. Вся сумма моментально отобразится на балансе вашей карточки.

5. Чтобы совершить валютно-обменную операцию, просто необходимо снять деньги в белорусских рублях.

Если нужно зачислить на счет больше, чем разово может принять устройство, выбирайте пункт "Добавить средства" и вставьте еще купюры.

Помните, что максимальное количество, которое может принять банкомат одновременно, – 50 купюр. Они могут быть разного номинала, но одной валюты.

Кроме экономии времени – вам не нужно стоять в очереди в обменный пункт – есть еще одно важное преимущество устройств с функцией Cash-in. Совершать валютно-обменные операции можно по более выгодному курсу, чем в подразделении банка.

Помните! Пополняя карточку в устройствах с функцией Cash-in:

- закладывайте денежные средства длинной стороной купюры вперед;

- старайтесь избегать ветхих и помятых купюр;

- не вставляйте одновременно купюры разных валют.

Экономьте свое время и средства, пользуйтесь удобными сервисами от Белинвестбанка!

ОАО "Белинвестбанк" – мы стремимся сделать жизнь своих клиентов удобнее, мобильнее, проще!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС – по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

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