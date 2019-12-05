"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in

В жизни иногда случаются моменты, когда необходимо срочно совершить интернет-покупку, оплатить коммунальные платежи, а до ближайшего отделения банка слишком далеко. Что делать в такой ситуации? Выход есть - воспользоваться устройствами Белинвестбанка с функцией Сash-in. В них вы всегда сможете совершить нужную вам оплату, купить или продать валюту, а также зачислить денежные средства на карточку.

Для начала давайте разберемся, что это за устройства с функцией Cash-in? Это банкоматы и инфокиоски с возможностью взноса денежных средств. На них всегда присутствует графическая иллюстрация, обозначающая возможность пополнения вашей карточки.

На сайте Белинвестбанка вы найдете месторасположение всех банкоматов и инфокиосков с функцией Cash-in.

Алгоритм действий при пополнении карточки очень прост: все, что потребуется - наличие банковской карточки Белинвестбанка и суммы денежных средств, которую нужно зачислить на счет.

Как зачислить денежные средства на карточку?

1. Вставляем в устройство банковскую карточку и вводим ПИН-код.

2. В появившемся меню на экране выбираем нужную нам операцию - "Взнос наличных". Устройство предложит вам выбрать валюту, в которой необходимо произвести пополнение. Это могут быть белорусские рубли, доллары США и евро.

3. Вносим в отсек для приема денежные средства. Устройство пересчитает купюры и выведет на экран внесенную сумму.

4. Для того чтобы завершить операцию, необходимо произвести зачисление денежных средств. Вся сумма моментально отобразится на балансе вашей карточки.

Если нужно зачислить на счет больше, чем устройство может принять разово, выбирайте пункт "Добавить средства" и вставьте еще купюры.

Максимальное количество, которое может принять банкомат или инфокиоск одновременно, - 50 купюр. Банкноты могут быть разного номинала, но одной валюты.

Как видите, операция по зачислению денежных средств на счет очень проста. Она позволяет пополнять счет в любое время, независимо от графика работы подразделения банка.

Помните! Пополняя карточку в устройствах с функцией Cash-in:

закладывайте денежные средства длинной стороной купюры вперед;

старайтесь избегать ветхих и помятых купюр;

не вставляйте одновременно купюры разных валют.

Экономьте свое время и средства, пользуйтесь удобными сервисами Белинвестбанка!

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