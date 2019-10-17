"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно

Сегодня мы с вами будем заказывать карточку "Беливестбанка" дистанционно, не посещая офис банка. Для этого понадобятся лишь интернет-банкинг на вашем компьютере или мобильное приложение нашего банка на смартфоне.

Дистанционно вы можете заказать любую карточку нашего банка. Даже виртуальную, которая не будет иметь физического носителя. Такие карты обычно используют для расчетов в интернете. Схема заказа для всех стандартная.

Рассмотрим алгоритм дистанционного заказа приятной инновации от ОАО "Белинвестбанка" - платежной карточки с индивидуальным дизайном.

Что это значит? Фотографии родных и близких, любимого питомца или произведения искусства, которое вас вдохновляет, сегодня можно разместить на банковской платежной карточке. Белинвестбанк предоставляет такую возможность своим клиентам. Валюта карточки: доллары США, евро, белорусские рубли.

Карточки с индивидуальным дизайном Белинвестбанка выпускаются на базе Mastercard Gold PayPass EMV. Они гарантируют приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения по всему миру.

Заказать свою карточку с индивидуальным дизайном можно онлайн в мобильном приложении Белинвестбанка. Для этого вы оформляете "Заявку на карту", выбираете валюту счета и индивидуальный дизайн карты. Вы можете выбрать как одно из предложенных банком изображений, так и загрузить любую фотографию из галереи вашего смартфона.

Если вы остановитесь на макете, предложенном банком, то заявка на карточку будет одобрена автоматически. Если же вы выберете собственное изображение, оно должно будет пройти контроль. Это связано с рядом ограничений, которые предъявляет платежная система для изображений, наносимых на карточки.

Срок изготовления вашего индивидуального заказа не отличается от срока выпуска обычной карточки. Через 3-5 дней вы получите уведомление о ее готовности. Оповещение придет на номер телефона, который вы указали.

Забрать свою карточку с индивидуальным дизайном вы сможете в том отделении, которое выбрали при заказе карты. Но уже в самое ближайшее время будет реализована услуга по доставке платежной карточки ее владельцу.

Хотите отличаться от всех, любите уникальные вещи, существующие в ограниченном количестве или в единичном экземпляре? Тогда платежные карточки с индивидуальным дизайном однозначно ваш выбор! Белинвестбанк предоставляет вам возможность стать обладателем уникального продукта. Выбирайте принт, создавайте индивидуальный дизайн карточки и пользуйтесь ею с удовольствием!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре Белинвестбанка по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39. Звонок с мобильного телефона (life:), A1, МТС) - по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки о мобильном банкинге от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

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