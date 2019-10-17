"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 октября 2019
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:41 Ученые показали разумную "слизь" в зоопарке Парижа Калейдоскоп
16:29 Летом в белорусских лагерях планируется оздоровить 394 тыс. детей Общество
16:28 Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 0,7% Экономика
16:27 Поликлинику в 17-м микрорайоне Гомеля планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году Регионы
16:25 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 4,8% Экономика
16:17 Закрепляемость молодых специалистов в Гомеле превышает 90% Регионы
16:15 Комиссия Парламентского собрания обсудит в Минске проект бюджета СГ на 2020 год Политика
16:15 Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси Спорт
16:14 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 5,9% Экономика
16:09 Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси Общество
15:56 Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси Спорт
15:54 Более 45,5 тыс. деревьев планируют высадить в Гомельской области Регионы
15:52 Дни Минска в ноябре пройдут в Шанхае, в 2020 году - в Пекине Регионы
15:51 Современный центр питания на 250 мест появился в Витебском медуниверситете Регионы
15:51 Новые футбольные поля с искусственным покрытием появились в Осиповичах и Браславе Спорт
15:49 Дети зарабатывали по Br100-300 в летних лагерях труда и отдыха в Беларуси Общество
15:43 Сыры под единым брендом начнут производить в Славгородском, Чериковском и Краснопольском районах Экономика
15:43 Нацбанк: инфляция в Беларуси к концу года стабилизируется вблизи 5% Экономика
15:41 Некоторые маршруты автобусов в Минске временно будут отменены в период осенних каникул Регионы
15:35 "Белшина" подписала два договора на поставку каучука для испытаний от производителей Экономика
15:27 Пьяная автомобилистка разбила пять машин Происшествия
15:21 Совет командующих Погранвойсками СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске Общество
15:20 "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно Экономика
15:13 Лукашенко награжден высшей наградой Совета командующих Пограничными войсками СНГ Президент
15:05 Акция "Белавиа": больше всего билетов продали в Москву, Тбилиси и Калининград Общество
15:00 Белорусские таможенники выявили с помощью ИДК около 1,5 тыс. правонарушений Происшествия
14:44 Столичный провизор подделывал медрецепты для личных нужд Происшествия
14:44 В 2020 году на портале 115.бел появится возможность заказать платные бытовые услуги Общество
14:29 Подросток из Мстиславля обвиняется в хищении денег с мобильных счетов не менее 50 человек Происшествия
14:19 Тепло и без осадков будет в Беларуси в выходные Общество
Все новости
Все новости
Экономика
17 октября 2019, 15:20

"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно

Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк"
Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк"
Новости темы "Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк""
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": оформляем онлайн-страховку
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильное приложение "О!плати" − приятные инновации

Сегодня мы с вами будем заказывать карточку "Беливестбанка" дистанционно, не посещая офис банка. Для этого понадобятся лишь интернет-банкинг на вашем компьютере или мобильное приложение нашего банка на смартфоне.

Дистанционно вы можете заказать любую карточку нашего банка. Даже виртуальную, которая не будет иметь физического носителя. Такие карты обычно используют для расчетов в интернете. Схема заказа для всех стандартная.

Рассмотрим алгоритм дистанционного заказа приятной инновации от ОАО "Белинвестбанка" - платежной карточки с индивидуальным дизайном.

Что это значит? Фотографии родных и близких, любимого питомца или произведения искусства, которое вас вдохновляет, сегодня можно разместить на банковской платежной карточке. Белинвестбанк предоставляет такую возможность своим клиентам. Валюта карточки: доллары США, евро, белорусские рубли.

Карточки с индивидуальным дизайном Белинвестбанка выпускаются на базе Mastercard Gold PayPass EMV. Они гарантируют приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения по всему миру.

Заказать свою карточку с индивидуальным дизайном можно онлайн в мобильном приложении Белинвестбанка. Для этого вы оформляете "Заявку на карту", выбираете валюту счета и индивидуальный дизайн карты. Вы можете выбрать как одно из предложенных банком изображений, так и загрузить любую фотографию из галереи вашего смартфона.

Если вы остановитесь на макете, предложенном банком, то заявка на карточку будет одобрена автоматически. Если же вы выберете собственное изображение, оно должно будет пройти контроль. Это связано с рядом ограничений, которые предъявляет платежная система для изображений, наносимых на карточки.

Срок изготовления вашего индивидуального заказа не отличается от срока выпуска обычной карточки. Через 3-5 дней вы получите уведомление о ее готовности. Оповещение придет на номер телефона, который вы указали.

Забрать свою карточку с индивидуальным дизайном вы сможете в том отделении, которое выбрали при заказе карты. Но уже в самое ближайшее время будет реализована услуга по доставке платежной карточки ее владельцу.

Хотите отличаться от всех, любите уникальные вещи, существующие в ограниченном количестве или в единичном экземпляре? Тогда платежные карточки с индивидуальным дизайном однозначно ваш выбор! Белинвестбанк предоставляет вам возможность стать обладателем уникального продукта. Выбирайте принт, создавайте индивидуальный дизайн карточки и пользуйтесь ею с удовольствием!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре Белинвестбанка по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39. Звонок с мобильного телефона (life:), A1, МТС) - по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки о мобильном банкинге от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 0,7%
Фото из архива Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 4,8%
Фото из архива Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 5,9%
Фото из архива Сыры под единым брендом начнут производить в Славгородском, Чериковском и Краснопольском районах
Фото из архива Нацбанк: инфляция в Беларуси к концу года стабилизируется вблизи 5%
На заводе массовых шин ОАО "Белшина". Фото из архива "Белшина" подписала два договора на поставку каучука для испытаний от производителей
Главное
Во время встречи Строить жилье и развивать сельское хозяйство - Лукашенко предложил Новгородской области новые проекты
"Белнефтехим" до конца года примет решение о строительстве на "Дружбе" узла проверки качества нефти из РФ
Хотько: вопросы цифровой трансформации АПК - одни из приоритетных
Бизнес-завтрак "Мои шаги в бизнесе" теперь в Минске. Регистрация началась!
Топ-новости
Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг информации о задержании россиянки Анны Богачевой
Снопков: Беларусь за неполные 30 лет прошла уникальный путь экономической трансформации
Новгородские аграрии голосуют за белорусскую технику - губернатор российского региона
В Новой Боровой появится квартал с большим городским парком
До +20°С ожидается в Беларуси 18 октября
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно
"Белнефтехим" рассчитывает до конца года подписать с РФ новый баланс поставок нефти
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Беларусь как председатель в ЕАЭС будет добиваться создания полноформатного экономического союза - МИД
Афиша выходного дня: турнир Ice Star, кинофестиваль в планетарии и "Витебский листопад"
Разработчики портала 115.бел назвали актуальные темы обращений и регионы-лидеры по заявкам
ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit
Спорные вопросы на местах зачастую возникают из-за недостаточного информирования граждан - Шпилевская
Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября
Караев обсудил с главой Интерпола сотрудничество в борьбе с международной преступностью
Афиша
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.