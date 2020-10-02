Финансовая система Беларуси возвращается на траекторию спокойной работы - Головченко

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая система Беларуси возвращается на траекторию спокойной работы, сообщил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал (в последнее время. - Прим. БЕЛТА) спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке", - сказал Роман Головченко.

По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.

Глава правительства считает, что определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно с помощью дезинформации - это была "волна атаки с целью положить экономику", которая привела к возросшему спросу населения на валюту и оттоку депозитов.

Роман Головченко также прокомментировал призывы к неуплате налогов, назвав подобные инициативы призывом к ухудшению жизни населения. "Ведь налоги через систему перераспределения в том числе используются на все виды выплат, на пенсии, на поддержание социальных стандартов. Уверен, что подавляющее большинство граждан понимает, куда направлены эти призывы. Правительство со своей стороны выполняет и будет выполнять все социальные обязательства", - отметил он.-0-