Финляндия заинтересовалась белорусскими деревянными домами

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндии интересен белорусский опыт деревянного домостроения. Об этом шла речь на встрече председателя концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова с делегацией региона Южное Саво Финляндии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

Во время встречи. Фото концерна "Беллесбумпром"

Главными темами переговоров стало развитие сотрудничества Беларуси и Финляндии и подготовка к белорусско-финляндскому экономическому форуму, который пройдет в мае 2020 года в Борисове Минской области. Предыдущий форум проводился в 2017 году в регионе Южное Саво, его руководство принимает активное участие и в подготовке запланированного форума в Беларуси. Глава регионального правительства Яркко Вуоринен отметил, что цель их визита в Беларусь - поближе познакомиться со страной, провести встречи и переговоры, чтобы определить возможные направления сотрудничества и уже на форуме обсудить конкретные вопросы и проекты.

Организационный комитет форума с белорусской стороны возглавил председатель концерна "Беллесбумпром". Он подчеркнул, что такие форумы должны быть сориентированы на практический результат. Важно, чтобы его участники - представители белорусских и финляндских компаний нашли реальные точки соприкосновения и начали работать вместе.

Юрий Назаров обратил внимание, что Беларусь и Финляндия - одни из самых лесных государств в Европе. В обеих странах важное значение в экономике и сохранении экологического баланса имеют леса, они и для белорусов, и для финнов являются главным природным богатством. Имея такие ресурсы, страны активно развивают лесопромышленный комплекс. Деревообработка в Финляндии признана одной из самых масштабных и эффективных. На долю этой страны приходится более 10% экспорта лесной промышленности в мире, а доля экспорта бумаги для типографий составляет пятую часть от всего объема. Все имеющиеся в стране лесные ресурсы перерабатываются на местных заводах.

По такому пути идет и Беларусь. В соответствии с указом главы государства экспорт древесного сырья из страны исключен. Для организации его переработки построены новые деревообрабатывающие мощности. "При этом опыт финляндских компаний для белорусского лесопромышленного комплекса представляет интерес в части инновационных технологий и технического оснащения", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь для Финляндии, отметил Яркко Вуоринен, интересен белорусский опыт деревянного домостроения. Он сообщил, что сейчас в их стране реализуется много экологических проектов, в частности, есть идеи строительства многоэтажных деревянных домов, и в этом можно было бы сотрудничать. Кроме того, большой интерес представляет лесохимическое производство Беларуси, а также экологический туризм, охота и побочное лесопользование. Особую нишу может занять сотрудничество в области образования и исследовательской деятельности в лесопромышленном комплексе.

Глава финляндской делегации подчеркнул, что для предстоящего форума будет весьма актуальна тема зеленой экономики. Она должна стать ключевой, так как вопросы охраны окружающей среды сегодня стоят остро во всех странах мира.

Юрий Назаров поддержал эти предложения и подчеркнул, что страны в части зеленой экономики идут по одному пути, поэтому на базе общих интересов стоит выстраивать плодотворное и многостороннее сотрудничество.

Стороны договорились, что с учетом рассмотренных предложений будут поэтапно формировать повестку и состав участников форума. На его площадке помимо пленарного заседания планируется провести контактно-кооперационную биржу, В2В-встречи.-0-