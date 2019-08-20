Финляндская компания Valmet намерена расширять участие в инвестпроектах в Беларуси

20 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Финляндская компания Valmet заинтересована расширять участие в инвестпроектах энергетической и экологической направленности в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Хельсинки.

Посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев и директор по развитию и финансам Valmet Илкка Хейккила на встрече 19 августа обсудили реализуемые белорусско-финляндские энергетические проекты, а также перспективные направления в сферах энергетики, экологии и чистых технологий, целлюлозно-бумажной промышленности.

Илкка Хейккила положительно охарактеризовал динамику сотрудничества компании с Беларусью. Достигнута договоренность о проработке новых векторов взаимодействия, а также об организации новых визитов и встреч в Беларуси и Финляндии.-0-