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24 ноября 2021, 10:57

Финтех-компания ID Finance набирает начинающих бизнес-аналитиков и DevOps-специалистов в свой проект

До 20 декабря открыт набор в обучающий проект финтех-компании ID Finance - Laboratory 2.0. В этот раз для нового потока расширенного онбординга начинающих специалистов ищут талантливых BA-джуниоров и DevOps-специалистов или желающих переквалифицироваться системных администраторов.

Напомним, в августе этого года ID Finance запустила новый уровень "лаборатории", не похожий на уже ставшие привычными курсы и стажировки в белорусских IT-компаниях. Laboratory 2.0 - это, с одной стороны, обучение, подразумевающее постепенное погружение в процессы компании через лабораторные проекты в течение испытательного срока в группе. С другой стороны, это работа в компании с оффером после собеседования, рабочим контрактом и зарплатой с первого дня.

- В программе обучения Laboratory 2.0 теоретические знания, которые оттачиваются на маленьких задачах и проектах, дальше переходят в реальные проекты, внедряя "лаборантов" в команды, - уточнил Игорь Насибянц, руководитель проекта Laboratory 2.0. - Таким образом каждый может проявить себя, чтобы получить возможность закрыть испытательный срок и остаться в компании. Мы растим кадры, предлагая получить уникальный опыт и знания, которые позволят дальше плодотворно работать.

Что касается нового набора бизнес-аналитиков, в настоящее время компания ищет тех, кто обладает начальными знаниями в теории бизнес-анализа и понимает роль и ценность бизнес-аналитика. При этом важны не только знания инструментов и техник, но также понимание, что у них есть достоинства, недостатки и границы применимости. У кандидатов должны быть минимальные познания в логике работы веб-приложений, а еще желание развиваться именно в бизнес-анализе. Также важным требованием является хороший уровень английского (B2 и выше). Новую группу составят пять кандидатов, успешно прошедших собеседование. Резюме необходимо выслать на почту hrminsk@idfinance.com с темой "BA Lab" до 20 декабря.

- В лаборатории целый ассортимент того, что нужно начинающему BA для успешного старта на проекте - от введения в закулисье работы и внутренней атмосферы финтех-компании, где решения нужно принимать быстро, а внедрять еще быстрее, до основ архитектуры веб-приложений и углубления теоретической базы и нюансов ее применения на практике в разных областях бизнес-анализа, в том числе системного анализа, - рассказал ментор проекта Сергей Кургузенков, Lead BA в ID Finance. - Все это закрепляется ежедневной самостоятельной работой и выполнением большого количества интересных практических заданий в непрерывной связи с менторами и завершается небольшим проектом, максимально приближенным к реальному.

В программу также ищут пять талантливых DevOps-джуниоров с минимальным опытом от полугода в DevOps или системном администрировании, знанием OS Linux, Amazon Web Services, Jenkins, Jenkins declarative pipelines и/или с GitLab Ci, Docker, с пониманием DevOps lifecycle, основных концепций (СI/CD, CM, IaC), опытом сборки и траблшутинга Java-приложений (Gradle + Maven), опытом написания скриптов на Bash, Python, а также знанием SQL.

В ID Finance отмечают, что помимо "хард скилов" и знаний, которые описаны в вакансии, важно, насколько человек целеустремлен, чего он уже достиг на момент собеседования, какая у него база и насколько она целостна. Laboratory 2.0 позволяет расширить и углубить существующие знания DevOps-специалистов, внедрив их в рабочий процесс. А для действующих системных администраторов это хорошая возможность получить другую квалификацию и начать работать по новой специальности. Резюме кандидатов компания ждет на почту hrminsk@idfinance.com с темой "DevOps Lab" до 20 декабря.

- Успешно закрыть испытательный срок мне, вероятно, помогло то, что я выполнял задачи, которые были поставлены передо мной. В то время как лаборатория дала возможность познакомиться с технологиями, используемыми в компании, а также со всеми внутренними процессами, - поделился впечатлениями от работы и обучения в Laboratory 2.0 Петр Шамбуров, экс-лаборант, Java-разработчик ID Finance. - Ощущаю, что если бы я пришел на проект без "лабы", то было бы гораздо сложнее во все вникнуть. А когда ты знаком с технологиями, после лаборатории остается разбираться только в логике самого проекта.

За четыре месяца с момента запуска Laboratory 2.0 в программе приняли участие 32 джуниор-специалиста. Первый поток составили 10 Java-разработчиков, 8 из которых уже работают над приложениями финтех-компании. На финишной прямой находится и второй поток, состоящий из QA-специалистов, бизнес-аналитиков и "джавистов". В ID Finance отмечают, что минский офис активно растет. Проекты усиливаются хорошими Middle- и Senior-специалистами. Но если "лаборанты" декабрьского набора успешно пройдут испытательный срок, возможность остаться в компании есть для всех.

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