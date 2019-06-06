Фирменные магазины предприятий "Беллегпрома" могут появиться в Оренбурге

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оренбургская область России планируют активизировать взаимодействие в легкой промышленности, рассматриваются предложения по размещению фирменных магазинов предприятий концерна "Беллегпром" в Оренбурге. Об этом сообщили БЕЛТА в концерне по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству с этим российским регионом.

Правительство Оренбургской области готово оказать содействие в подборе партнеров, которые могут выступить в качестве дилеров, оптовых покупателей продукции таких предприятий, как СООО "Белвест", СП ЗАО "Милавица", ОАО "БПХО", ОАО "Свiтанак" (Жодино). Это позволит организовать поставки, минуя дилерские структуры в других регионах России. Белорусская сторона также заинтересована в реализации совместных проектов, в том числе в области импортозамещения.

Концерн "Беллегпром" по поручению правительства является ответственным за работу с Оренбургской областью. Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между Минской и Оренбургской областями. Подписать документ планируется во время Форума регионов Беларуси и России, который пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге.

В 2018 году товарооборот между Беларусью и Оренбургской областью составил $383 млн и увеличился по сравнению с 2017 годом на 7,2%. Экспортные поставки белорусских производителей возросли на 11,3% до $22,8 млн. "Благодаря работе совместной рабочей группы контакты между субъектами хозяйствования становятся продуктивнее и приносят экономический эффект", - отметили в концерне.-0-