Fitch подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне В с пересмотром прогноза

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне В, пересмотрев прогноз по нему со стабильного на негативный вслед за аналогичным действием в отношении суверенного кредитного рейтинга Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Вероятность поддержки банка со стороны государства, по мнению экспертов Fitch Ratings, остается высокой ввиду особой роли Банка развития в решении ряда значимых социально-экономических задач и наличия субсидиарной ответственности правительства по обязательствам банка.

Аналитики также отметили, что Банк развития благодаря долгосрочному характеру его обязательств не подвержен существенным рискам ликвидности в краткосрочной перспективе.-0-