Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне В, прогноз стабильный, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Агентство отметило укрепление макроэкономической стабильности в стране, рост золотовалютных резервов и показателей дохода на душу населения, а также положительную динамику погашения задолженности Республики Беларусь.
Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне В.-0-