Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белорусской национальной перестраховочной организации Belarus Re на уровне "B", прогноз стабильный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства.

"Рейтинг отражает исключительную позицию Belarus Re в секторе местного перестрахования, подкрепленную законодательством, хорошей капитализацией и устойчивым получением прибыли. Однако эти факторы рейтинга частично нивелируются слабым качеством инвестиционного портфеля перестраховщика", - сказано в сообщении Fitch.

Отмечается также, что государство оказало поддержку Belarus Re в ее правовой базе для развития системы перестрахования. Fitch считает, что правительство может поддержать Belarus Re с учетом ее небольшого размера и системного значения для финансового сектора.

В случае изменения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси в национальной валюте вероятно соответствующее изменение рейтинга Белорусской национальной перестраховочной организации.-0-