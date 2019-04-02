Fitch подтвердило рейтинг "Белэксимгаранта" на уровне "B" со стабильным прогнозом

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика "Белэксимгарант" на уровне "B", прогноз - "стабильный", сообщили БЕЛТА в агентстве.

Рейтинг отражает 100-процентную госсобственность "Белэксимгаранта". "При рассмотрении компании на самостоятельной основе в качестве противовеса наличию гарантий по обязательному страхованию и экспортному страхованию, а также хорошему генерированию прибыли и адекватной капитализации выступают существенная подверженность внутренним финансовым рискам и низкое качество инвестиционного портфеля страховщика", - отметили в Fitch.

Беларусь предусмотрела сильную законодательно закрепленную поддержку для компании в целях развития хорошо функционирующей системы экспортного страхования. Такая поддержка предусматривает госгарантии по рискам экспортного страхования и напрямую включает в бюджетную систему Беларуси потенциальные потребности "Белэксимгаранта" в капитале в случае крупных убытков по страхованию экспортных рисков.

В случае каких-либо изменений мнения Fitch относительно финансового положения Беларуси или какого-либо существенного изменения взаимоотношений страховщика с государством это, скорее всего, окажет прямое воздействие на рейтинг "Белэксимгаранта".

"Белэксимгарант" - один из крупнейших страховщиков Беларуси. Предлагает около 60 видов страховых услуг, которые покрывают разнообразные риски в сфере имущественного и личного страхования, страхования ответственности.-0-