Fitch подтвердило рейтинг "Белэксимгаранта" на уровне B со стабильным прогнозом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Белорусскоого республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования ("Белэксимгаранта") на уровне B, прогноз "стабильный", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Рейтинг "Белэксимгаранта" отражает системную значимость компании как национального экспортного кредитного агентства и 100-процентную государственную собственность", - отметили в Fitch.

В связи с пандемией коронавируса рейтинговое агентство видит ряд прямых последствий, которые релевантны для кредитоспособности компании, но пока не являются достаточно существенными для негативных рейтинговых действий. Сюда входят значительный портфель страхования рисков неисполнения кредитных обязательств внутри страны у "Белэксимгаранта", сокращение автострахования для выезжающих за рубеж по полисам "зеленая карта" из-за уменьшения трансграничного трафика и снижения курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро. Аналитики Fitch считают, что вероятны и последствия с отложенным эффектом, включая сокращение объемов бизнеса, которые на текущий момент сложно прогнозировать.

"Белэксимгарант" - один из крупнейших страховщиков Беларуси, предлагающий порядка 60 видов страховых услуг, которые покрывают разнообразные риски в сфере имущественного и личного страхования, страхования ответственности.-0-