Fitch подтвердило рейтинг "Белгосстраха" на уровне B со стабильным прогнозом

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика (РФУ) Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" на уровне В. Прогноз по рейтингу "стабильный", сообщили БЕЛТА в агентстве.

Рейтинг и прогноз по рейтингу "Белгосстраха" находятся на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в национальной валюте. Рейтинг отражает 100-процентную государственную собственность, сильную рыночную позицию "Белгосстраха" в белорусском страховом секторе, наличие гарантий по обязательному страхованию и лидирующую рыночную позицию компании в ряде сегментов в Беларуси.

В случае изменения долгосрочного РДЭ Беларуси в национальной валюте вероятно соответствующее изменение РФУ "Белгосстраха", полагают в Fitch.-0-