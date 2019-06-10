Fitch подтвердило рейтинг трех белорусских банков на уровне "B" со стабильным прогнозом

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех белорусских банков - Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития (БРРБ) - на уровне "B" со стабильным прогнозом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Рейтинги банков на одном уровне с соответствующими суверенными долгосрочными РДЭ учитывают мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости.

Мнение Fitch основано на мажоритарной собственности государства (Госкомимущество владеет 98,76% в Беларусбанке и 86,3% в Белинвестбанке, Совет Министров - 96,2% в БРРБ) и принимает во внимание надзор со стороны высокопоставленных государственных должностных лиц через представительство в наблюдательных советах этих банков. Оно также учитывает высокую системную значимость банков, в особенности Беларусбанка, роль банков в проводимой политике (определенную на законодательном уровне для БРРБ, но также значимую у Беларусбанка). Вместе с тем подтверждение рейтинга на уровне "B" отражает ограниченную способность властей предоставлять поддержку банкам.

Fitch Ratings Inc. - американская корпорация, которая наряду со Standard & Poor's и Moody's входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.-0-