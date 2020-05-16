Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне В, прогноз "стабильный". Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне В, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов Беларуси.

Рейтинг отражает улучшенную макроэкономическую стабильность, высокий уровень доходов на душу населения, взвешенную бюджетную политику и безупречную историю погашения долга.

При этом Fitch отмечены слабые перспективы роста экономики, высокая подверженность государственного долга валютным рискам, невысокие золотовалютные резервы, уязвимость банковского сектора.

По мнению агентства, проводимая в Беларуси фискальная и монетарная политика позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств, несмотря на существенное влияние пандемии COVID-19.-0-