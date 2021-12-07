Физлица в Беларуси 5 месяцев подряд продают валюты больше, чем покупают

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физлица в Беларуси в ноябре продали валюты на $76,6 млн больше, чем купили. Таким образом, физлица выступают в роли чистых продавцов иностранной валюты пятый месяц подряд. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в ноябре составил $965,5 млн, проданной - $1,042 млрд. В целом за январь-ноябрь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $21,8 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в ноябре выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили на $102,8 млн валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной ими иностранной валюты в ноябре составил $2,434 млрд, проданной - $2,331 млрд.

С начала текущего года юрлица продолжают оставаться чистыми продавцами. За 11 месяцев продажа ими иностранной валюты превысила покупку на $762,5 млн.-0-