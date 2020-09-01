Флот "Белавиа" пополнит новый Embraer-175

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флот авиакомпании "Белавиа" 5 сентября пополнит новый Embraer-175, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Сейчас в Бразилии осуществляется приемка самолета, иными словами, проверка соответствия нормативным требованиям", - отметили в пресс-службе.

Поставка воздушного судна пройдет по лизинговому договору, подписанному "Белавиа" и лизинговой компанией Nordic Aviation Capital в апреле 2018 года. В соответствии с данным соглашением парк воздушных судов уже пополнился одним Embraer-175 и тремя Embraer-195.

Кроме того, в феврале 2020 года состоялось подписание лизингового договора на поставку трех самолетов нового поколения Embraer E195-E2. Прибытие первого из трех абсолютно новых самолетов с завода-изготовителя ожидается уже в декабре этого года, двух следующих - в начале 2021 года.

Авиакомпания активно реализует программу модернизации флота с 2014 года. В результате ее реализации было приобретено в собственность восемь современных воздушных судов - три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195.-0-